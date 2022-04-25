Общество

Более 500 человек получили благодарности и почетные грамоты главы Пскова в 2021 году

Более 500 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма главы Пскова в 2021 году. Об этом говорится в отчете главы Пскова Елены Полонской о результатах деятельности за прошлый год, с которым она выступила перед депутатами гордумы на сессии 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отдельным направлением в муниципальном образовании «Город Псков» установлена система поощрения жителей города и трудовых коллективов органами местного самоуправления, отметила Елена Полонская.

«Почетными грамотами и благодарственными письмами главы города в 2021 году награждены 513 человек. Это работники сферы ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, военнослужащие, спортсмены. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. С юбилейными датами их поздравляют депутаты в своих округах», - рассказала она.