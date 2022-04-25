Общество

Кадастровая палата в Пскове приглашает на работу IT-специалистов

В Кадастровую палату по Псковской области требуются специалисты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В Кадастровую палату примут на работу специалистов в сфере информационных технологий, а также специалиста в сфере проведения закупок для государственных нужд. Узнать подробнее о вакансиях можно по телефону 8 (921) 214-02-20.

Кроме того, филиал ищет специалиста по охране труда с опытом работы от 3-х лет. Контактное лицо: ведущий документовед отдела правового и кадрового обеспечения Ирина Дианова, +7 (811) 264-93-01 (добавочный 2115).

Оформление занятости пройдет по Трудовому кодексу РФ, предоставляются все социальные гарантии.

Кадастровая палата располагается в Пскове по адресу: улица Рабочая, 11.