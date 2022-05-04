Общество

Один из аттракционов планируют обновить в Пскове в этом году

Один из аттракционов планируют обновить в Пскове в этом году. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Надеюсь, рынок скоро "устаканится", в части стоимости импортного оборудования цепочки будут восстановлены, и мы вернемся к разговору о частичном обновлении парка аттракционов. Если хотя бы раз в год будем менять по карусели, это уже будет хорошее подспорье. Я от этих слов не отказываюсь. Надо переждать, чтобы рынок не штормило, и будем стараться в этом году хотя бы один (аттракцион — ред.) обновить», - сказал Борис Елкин.

Он также добавил, что парки в Пскове — места притяжения людей, поэтому важно и нужно продолжать их развивать.