Общество

До 70 тысяч рублей смогут направить псковские семьи из средств маткапитала на покупку газового оборудования

Внесение изменений в региональный закон о материнском капитале обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания сегодня, 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект разработан в целях дополнения возможности расходования средств регионального материнского капитала и увеличения размера возмещения на общую сумму не более 70 тысяч рублей расходов, понесенных на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования. Ранее эта сумма составляла 40 тысяч рублей.

«Я однозначно поддерживаю это решение. Это позволяет быстрее получить тепло в дом и экономить деньги», - отметил вице-спикер регионального парламента, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков.

Общее количество получателей сертификатов на региональный материнский капитал, проживающих в населенных пунктах Псковской области, в которых в соответствии с региональной программой проходит догазификация, составляет 1315 человек, из них в индивидуальных жилых домах проживает 395 человек. Таким образом, ориентировочное количество граждан, которые обратятся за возмещением понесенных расходов на приобретение газового оборудования, может составить 395 человек.

По состоянию на 1 сентября 2022 года, мерой социальной поддержки на возмещение расходов на приобретение газового оборудования воспользовались две многодетные семьи на сумму 80 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации предлагаемого к принятию закона области будет осуществляться за счет средств регионального бюджета, предусмотренных на данные цели по государственной программе Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики».