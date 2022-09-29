Общество

Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида в Telegram

Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида — на этот раз в Telegram, где снова массово создаются группы с депрессивным контентом. Это так называемые «ролки» — ролевые игры с суицидальным сюжетом, сообщают «Известия».

В период с 4 по 21 сентября в Калининградской области произошло три подростковых суицида. Их совершили ученики местных школ — двоим было 13 лет, одному — 16. По крайней мере двое из них состояли в «ролках» — это новый вид ролевых игр в Telegram, где детей доводят до суицида, рассказали эксперты по кибербезопасности.

Отличие от печально известных «групп смерти» «Синий кит» состоит в том, что «ролки» основаны на увлечении аниме и игровой смене пола. Ключевые свойства «ролок» — мотивы садизма, казней, убийств. Вместо куратора к суициду друг друга призывают сами же дети, вовлекаясь в опасную забаву через героев аниме-трансгендеров.

Попав в такую «ролку», ребенок быстро пропитывается ее идеями, ведь общение в группе идет практически круглосуточно, говорит специалист по кибермониторингу Евгений Венедиктов.

«Закрыть "ролку" жалобами в техподдержку мессенджера сложно, потому что прямые указания на убийства, самоповреждения или суицид касаются не самого игрока, а как бы его персонажа. Это важная подмена не только юридически — на психику ребенка экстраполируется вся та грязь, которой напичкан этот игровой персонаж», — отметил эксперт.

Подобные группы спокойно существуют, так как доказать причастность конкретного лица к ее организации правоохранителям сложно, объяснили юристы.