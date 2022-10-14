Общество

Компания «ВКонтакте» объявила о возвращении своих приложений в App Store

Приложение «ВКонтакте» снова стало доступно в App Store на iOS. Об этом пользователям сообщили в самой социальной сети. Мобильную версию теперь снова можно установить на iPhone или обновить уже установленное на устройстве.

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«Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — цитируют пресс-службу компании РБК.

Приложение «ВКонтакте» исчезло из магазина для устройств с мобильной операционной системой iOS 26 сентября. Помимо основной соцсети из App Store пропали и другие сервисы экосистемы VK, в том числе «VK Музыка», «VK Клипы» и почта Mail.ru. Они не высвечивались при поиске, не находились в разделе «Покупки». При переходе по кнопке «Загрузите в App Store» c официального сайта VK онлайн-площадка выдавила оповещение: «Приложение недоступно». Сервисы VK, уже установленные на смартфонах пользователей, продолжали работать в обычном режиме.

На следующий день Минцифры потребовало от Apple назвать причину удаления приложений. В Apple объяснили такой шаг санкциями Великобритании.

«Данные приложения распространяются разработчиками, большинство из которых принадлежат или находятся под контролем сторон, попавших под санкции Великобритании. В связи с этим Apple была вынуждена удалить все соответствующие программы из App Store, их нельзя скачать вне зависимости от месторасположения. Те, кто уже загрузил их, могут продолжать ими пользоваться», — пояснил представитель американской компании Адам Дема.

В феврале 2022 года гендиректор компании VK (бывшая Mail.ru Group) Владимир Кириенко, занимающий свой пост с декабря прошлого года, попал под санкции «против элит», которые ввели США. Владимир Кириенко — сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. VK после этого заявила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимодействие с партнерами.