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Общество

Получат ли мобилизованные статус участника боевых действий, ответили эксперты

19.10.2022 10:23|Псков

Получат ли граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, статус участника боевых действий, ответили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

«Да, будет (присвоен статус участника боевых действий всем частникам СВО - ред.). Статус участника боевых действий присваивается лицам, принимающим участие в боевых действиях при выполнении задач СВО на территориях Украины, ЛНР и ДНР с 24 февраля 2022 года. Граждане, призванные по мобилизации, также получат статус участника боевых действий», - ответили эксперты.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 

Теги: #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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