Общество

Эксперт назвал сроки окончания грибного сезона в России

Последние дни для сбора грибов выпадут на конец октября — начало ноября, рассказал эксперт, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. Он назвал россиянам дни с первыми заморозками временем окончания сезона сбора грибов.

Летом грибов было мало из-за аномальной жары не только в центральной России, но в более северных частях страны, сообщает «Лента.ру».

«Однако осень все компенсировала. Благодаря дождям и относительно теплой погоде грибов было много», – прокомментировал Дмитрий Тихомиров.

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Но радоваться грибникам осталось недолго. Тихомиров предупредил, что активно грибы будут расти неделю или чуть дольше.

«Активный рост грибов остановится с первыми заморозками. У растений заканчивается вегетативный период. А все грибы, которые мы любим и собираем, связаны с березами, осинами и другими деревьями», – заключил он.