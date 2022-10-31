Общество

Кадровое агентство для устройства чиновников на работу создали в России

Кадровое агентство, которое сосредоточится на поиске сотрудников для министерств, ведомствам и госкомпаний, с 1 ноября запускает АНО «Россия - страна возможностей» (РСВ), сообщили в организации.

«Платформа "Россия - страны возможностей" и до создания кадрового агентства помогала своим выпускникам с трудоустройством на различные позиции в компаниях и органах власти. Наша цель - оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами. Благодаря запуску кадрового агентства мы будем заниматься этой работой более масштабно», - цитируют «Известия» гендиректора АНО «Россия - страны возможностей» Алексея Комиссарова.

Согласно данным HeadHunter, запрос на работу в госорганах велик — число резюме в этой профессиональной сфере в 2,9 раза превышает число вакансий.

«При этом многие кандидаты зачастую не соответствуют требованиям, обозначенным в вакансиях, а часть органов государственной власти в целом не имеют специалиста, отвечающего за подбор квалифицированных кадров и размещающего вакансии», - объяснили необходимость создания кадрового агентства в пресс-службе АНО.

В базу соискателей автоматически войдут участники проектов АНО «Россия - страны возможностей», но претендовать на вакансии смогут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте платформы.

Оказывать помощь в подборе сотрудников агентство готово и частному сектору, уточнили в пресс-службе АНО РСВ.

В базе агентства уже насчитывается более 100 вакансий в федеральных и региональных органах власти и госкорпорациях. Ожидается, что в течение 2023 года их число превысит 1 тысячу. При этом большая часть предложений пока поступает из Москвы.