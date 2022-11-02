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Как стресс влияет на сердце, объяснил кардиолог

Стресс может негативно влиять на разные системы организма, в том числе на сердечно-сосудистую. Об этом сообщил заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский.

Конфликты в семье, экзамены, различные проверки на работе – все это может приводить к стрессу, отметил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский. По его словам, в таких ситуациях сердце испытывает повышенную нагрузку, пишет радио Sputnik.

«Стресс мобилизует ответные реакции организма на те или иные воздействия. Вырабатывается большое количество гормонов стресса, гормонов надпочечников – норадреналина, адреналина. Это приводит к учащению сердечного ритма, в результате увеличивается потребность сердечной мышцы в кислороде. Мышца сердца может получать недостаточно крови и кислорода (для такого состояния, – ред.). С другой стороны, при стрессе повышается артериальное давление», – объяснил Юрий Серебрянский.

Повышенная нагрузка в сочетании с нехваткой кислорода может стать причиной серьезного заболевания сердца, продолжил он.

«Это может привести в одном случае к сердечной недостаточности, а в другом – к инфаркту миокарда. Когда к мышце сердца поступает недостаточно кислорода, наступает кислородное голодание, ответной реакцией является некроз сердечной мышцы и инфаркт миокарда. Не всегда (повышенная нагрузка на сердце в результате стресса, – ред.) заканчивается сразу инфарктом: из-за сжатия коронарных сосудов сердца может быть стенокардия, или грудная жаба (резкая давящая боль или ощущение дискомфорта в области груди, – ред.)», – уточнил Юрий Серебрянский.

Известны случаи, когда стресс «разбивал» сердце, добавил кардиолог.

«В качестве фактора стресса может выступить, скажем, любовь. Японскими авторами описан синдром разбитого сердца, когда возникает разрыв сердечной мышцы из-за стресса при несостоявшейся любви, когда что-то произошло в семье, между любящими людьми», – рассказал Юрий Серебрянский.