Общество

Три медали привезла псковская команда с чемпионата «Абилимпикс»

В Москве завершился национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» национального проекта «Образование». Он проходил с 28 по 31 октября в выставочном центре «Гостиный двор» и площадках образовательных организаций Москвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области,

Мероприятия деловой и соревновательной программы чемпионата, а также торжественную церемонию закрытия посетила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В национальном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 1077 участников из 78 субъектов Российской Федерации по 40 основным компетенциям, из них 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист. По итогам чемпионата медалями награждены 707 конкурсантов.

Из Псковской области в национальном чемпионате «Абилимпикс» участвовали семь человек. Из них трое стали победителями, получив одну серебряную и две бронзовых медалей.

«Мне представилась возможность принять участие в национальном чемпионате „Абилимпикс“ дважды: первый раз в 2019 году и теперь в 2022 году. И оба раза были для меня результативными, в моей копилке побед есть диплом за 1 и 3 места. Я очень рад, что достойно представил Псковскую область и проявил свои знания и умения!» - поделился призер чемпионата «Абилимпикс» 2022 года, участник в компетенции «Гончарное дело» в категории «Школьники» Евгений Богданов.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» 2022 года проходил под девизом: «Вместе - сильнее!». Он символизирует единение общества, в котором возможности для самореализации имеются у каждого, независимо от наличия инвалидности или ограничений по здоровью.

Руководитель национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук поздравил победителей и поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата: «Уверен, что прошедший чемпионат станет для молодых участников первым шагом на пути к карьере. А у специалистов увеличился круг общения, в котором они смогут перенимать опыт и развивать свои компетенции. Работы участников оценивали более 200 экспертов, помогали конкурсантам и организаторам в проведении чемпионата около 700 волонтеров. Все они также являются важной частью движения».

В рамках национального чемпионата «Абилимпикс» была предусмотрена обширная деловая программа. Ее посетили около трех тысяч человек. В числе почетных гостей - заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, советник президента страны Александра Левицкая, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и его заместители, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев и другие. Всего в мероприятии было зарегистрировано около шести с половиной тысяч человек.

Победители национального чемпионата по 40 основным компетенциям получают именные денежные сертификаты. Их можно реализовать на приобретение технических средств реабилитации или оплату дополнительного образования. Напомним, что в сентябре 2022 года в дистанционном формате состоялись соревнования национального чемпионата «Абилимпикс» по 39 дополнительным компетенциям.