Общество

Бывший псковский губернатор обращался к главе МВД для командирования агентов

Бывший псковский губернатор Борис Васильчиков обращался к министру внутренних дел Дмитрию Сипягину в мае 1901 года для учреждения должности помощника полицмейстера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Ко всему вышеизложенному я позволяю себе обратиться к вашему высокопревосходительству с представлением не отказать в исходатайствовании в мое распоряжение ежегодного кредита на сыскную часть по 1000 рублей и по надзору в том же размере», - сообщается в архивных материалах.

Есть и пояснение, которое вызывает особый интерес краеведов. Так, экс-губернатор уточнил, что первая сумма необходима из-за повторяющихся преступлений, к раскрытию которых нет средств.

«Как пример могу привести мое ходатайство к Санкт-Петербургскому градоначальнику о присылке двух агентов сыскной полиции для обнаружения злоумышленников, совершивших кражи с взломом в г. Порхове и вблизи его. На это ходатайство я получил отказ в виду малочисленности штата Санкт-Петербургской сыскной полиции, почему злоумышленники и остались не разысканными, а таких случаев бывает масса по губернии», - написал в письме Борис Васильчиков.

Он также пояснил, что на эти дополнительные средства он мог бы держать «особого агента для этой цели».