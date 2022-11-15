Общество

Выпускникам специалитета хотят дать право на поступление в магистратуру

Специалитет предложили выделить в отдельный уровень образования, а студентам, успешно освоившим программы этой системы обучения, хотят дать право бесплатно поступать в магистратуру. Законопроект с такими нормами, подготовленный Минобрнауки, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Принимать в магистратуру планируется на конкурсной основе, пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Минобрнауки. Продолжить обучение бесплатно выпускники специалитета смогут по преемственным направлениям подготовки, которые будут устанавливаться соответствующими образовательными стандартами. При этом важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, могут сократить на год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки, уточнили в пресс-службе ведомства.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 29 ноября. Предполагаемые сроки вступления документа в силу — 1 января 2024 года.