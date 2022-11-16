Юрист напомнила, кому и почему пересчитают пенсию

Размер выплат российским пенсионерам может увеличиваться как в порядке плановых и внеплановых индексаций, так и при определенных жизненных обстоятельствах. В ряде случаев не понадобится даже писать заявление о перерасчете, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Во втором случае увеличивается либо стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), либо размер фиксированной выплаты к пенсии. Это может происходить как по заявлению пенсионера, так и в беззаявительном порядке, сообщает «Прайм».
По словам Ногайлиевой, ежегодно c 1 августа работающим пенсионерам повышают размер ИПК с учетом страховых взносов, которые работодатель уплачивает за него в ПФР, и которые не учтены при назначении страховой пенсии по старости и прочим основаниям, а также при предыдущем перерасчете.
В этом случае подача заявления в ПФР не требуется. Перерасчет делается территориальным органом Пенсионного фонда в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года.
Также беззаявительный перерасчет фиксированной выплаты к пенсии производится в случае достижения пенсионером восьмидесятилетнего возраста; изменения группы инвалидности; а также сокращения количества иждивенцев.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличат, если
«В вышеуказанных случаях заявление о перерасчете пенсии следует подать в личном кабинете портала Госуслуги или в территориальном отделении Пенсионного фонда по месту жительства», — рассказала Ногайлиева.
Перерасчет размера фиксированной выплаты будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление со всеми подтверждающими документами.