Общество

Юрист напомнила, кому и почему пересчитают пенсию

Размер выплат российским пенсионерам может увеличиваться как в порядке плановых и внеплановых индексаций, так и при определенных жизненных обстоятельствах. В ряде случаев не понадобится даже писать заявление о перерасчете, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Во втором случае увеличивается либо стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), либо размер фиксированной выплаты к пенсии. Это может происходить как по заявлению пенсионера, так и в беззаявительном порядке, сообщает «Прайм».

По словам Ногайлиевой, ежегодно c 1 августа работающим пенсионерам повышают размер ИПК с учетом страховых взносов, которые работодатель уплачивает за него в ПФР, и которые не учтены при назначении страховой пенсии по старости и прочим основаниям, а также при предыдущем перерасчете.

В этом случае подача заявления в ПФР не требуется. Перерасчет делается территориальным органом Пенсионного фонда в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года.

«Неработающим пенсионерам уже после назначения пенсии, возможно, придется представить в Пенсионный фонд документы об обстоятельствах, которые могут стать основанием для пересчета. Это, например, документы о неучтенном стаже работы. ПФР пересчитает пенсию без заявления по факту поступления подтверждающих документов», — объяснила специалист.

Также беззаявительный перерасчет фиксированной выплаты к пенсии производится в случае достижения пенсионером восьмидесятилетнего возраста; изменения группы инвалидности; а также сокращения количества иждивенцев.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличат, если

изменилось количество нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионера;

у пенсионера появились новые сведения о дополнительном стаже за период до 1 января 2002 года или справки о заработке за 5 лет подряд до 1 января 2002 года;

пенсионер накопил необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностям и (или) страховой стаж;

изменилась категория получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца (например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя);

пенсионер приобрел необходимый стаж работы в сельской местности;

пенсионер желает учесть в страховом стаже иные (нестраховые) периоды, указанные в законе «О страховых пенсиях». Например, это уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет; прохождение военной службы по призыву; уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.

«В вышеуказанных случаях заявление о перерасчете пенсии следует подать в личном кабинете портала Госуслуги или в территориальном отделении Пенсионного фонда по месту жительства», — рассказала Ногайлиева.

Перерасчет размера фиксированной выплаты будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление со всеми подтверждающими документами.