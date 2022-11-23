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Общество

Сбер: Сеть центров искусственного интеллекта создадут в российских регионах

23.11.2022 15:43|ПсковКомментариев: 0

Прямая линия с российскими и международными технологическими центрами ИИ на тему «Развитие российских и международных центров искусственного интеллекта на благо человечества» прошла в рамках двухдневной международной онлайн-конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. Её провёл первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Участниками прямой линии стали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, и. о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.

Как отметил Александр Ведяхин, в 2015 году ООН утвердила 17 целей устойчивого развития планеты. Среди них борьба с изменением климата, развитие морских экосистем, развитие городов и создание инфраструктуры инноваций. Сегодня перед планетой и всеми нами стоят сложные вызовы. По данным ООН за последние 30 лет планета потеряла больше 420 млн гектаров лесов. Каждое десятилетие площадь арктических морских льдов сокращается на миллион км2. За сто лет уровень моря поднялся на 19 см. А население планеты уже достигло 8 млрд человек, хотя прогнозировалось, что это произойдёт только к 2024 году. Поэтому новые инструменты для решения глобальных проблем как никогда актуальны. И один из ключевых инструментов — искусственный интеллект.

«Рабочая группа "Деловой двадцатки" по цифровизации порекомендовала правительствам использовать искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития. Для этого предложено создавать центры компетенций в сфере искусственного интеллекта по всему миру. В России такие центры уже создаются. Регионы нашей страны всё активнее применяют технологии ИИ для решения актуальных проблем. Сбер тоже активно участвует в этих процессах. Этой осенью совместно с ДВФУ мы открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который работает над решением экологических проблем в мировом масштабе», - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участники прямой линии рассказали, как ИИ помогает решать актуальные проблемы их регионов и повышать качество жизни людей.

Как подытожил Александр Ведяхин, сегодня российские центры развития ИИ ведут совместные разработки для достижения мировых целей в сфере ESG и устойчивого развития, а создаваемые ими технологии уже меняют жизнь к лучшему.

AI Journey — крупнейшая в мире по числу участников конференция, посвящённая искусственному интеллекту и машинному обучению. Следить за ходом AI Journey можно на сайте, регистрация не требуется.

В первый день работы конференции к её трансляции подключились зрители со всех континентов из более чем ста стран мира.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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