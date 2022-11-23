Общество

Собственника трансформаторной подстанции ищут в Локне

Собственника комплектной трансформаторной подстанции разыскивают в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском суде.

В суд поступило заявление ПАО «Россети Северо-Запад» о признании движимого имущества бесхозяйным и признании права собственности на комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ №427 «ХДСУ», расположенную на улице Победы в Локне.

Заявление принято к производству судьи Псковского городского суда О. В. Жбановой, возбуждено гражданское дело. Судебное заседание по делу назначено на 12 декабря в 10.30 в помещении Псковского городского суда по адресу: улица Петровская, дом №24. кабинет 51 (4 этаж).

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками вышеуказанного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обратиться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в ПАО "Россети Северо-Запад" (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - добавили в суде.