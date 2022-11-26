Общество

В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых

Минздрав России выступил с инициативой изменить порядок диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. Документ охватывает ряд хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при которых полагается диспансерное наблюдение.

Проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» был опубликован 22 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, изменения предполагается внести в документ от 15 марта 2022 года. Новый проект разработан в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», который действует с 2011 года. Предполагается, что изменения помогут усовершенствовать систему диспансерного наблюдения пациентов, пишут «Известия».

В пояснительной записке к опубликованному проекту документа указано, что новый порядок направлен на создание процедурного инструментария, обеспечивающего проведение медицинскими организациями диспансерного наблюдения за людьми в возрасте от 18 лет и старше. Ответственность за его обеспечение, согласно тексту документа, закрепляется за руководителем медицинского учреждения.

Также проект приказа дополняет перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением неврологом, эндокринологом и терапевтом. А списки подлежащих диспансеризации лиц будут уточнять с территориальными фондами ОМС ежемесячно.

Именно возможность быстро передавать и отслеживать данные между медицинскими и страховым организациями позволила Минздраву расширить список диспансерных диагнозов, считает Инна Савельева.

Приказ также наделит новыми функциями некоторые категории медицинских работников. Например, медсестры и медбратья в рамках диспансерного наблюдения будут вести медицинскую документацию и динамическое наблюдение за показателями состояния здоровья пациента с последующим информированием лечащего врача.

Документ значительно расширяет список болезней, при которых предусмотрено назначение диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. В том числе речь идет о людях с транзиторной ишемической атакой и последствиями внутричерепного кровоизлияния. Также в список попадут коморбидные пациенты (такие люди страдают одновременно от нескольких заболеваний, которые усиливают друг друга) и маломобильные граждане.

Ныне действующий документ содержит достаточно краткий список заболеваний и не охватывает хронические заболевания.