Общество

Врач назвал пивной живот возможной причиной ранней смерти

«Пивной» живот может представлять смертельную опасность в тех случаях, когда его объем превышает 100 см. Об этом рассказал нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды SVEJO.RU Андрей Королев.

«Жир в районе живота называется висцеральным. Он окружает внутренние органы и со временем начинает влиять на гормоны, которые регулируют аппетит, настроение, а также повышает уровень кортизола — гормона стресса. Когда нужно беспокоиться? Если объем живота начинает превышать 100 см. После преодоления этого порога риск заболеваний и ранней смерти по статистике значительно возрастает», - цитирует его «Газета.Ru».

По словам Андрея Королева, чтобы избавиться от «пивного» живота, необходимо соблюдать сбалансированную диету с дефицитом калорий.

«Избегайте низкокалорийных и ограничительных диет — период голодания замедляет ваш метаболизм и мешает похудеть. Следите, чтобы 70% рациона приходилось на первую половину дня. Питайтесь дробно — достаточно интервала в 3–3,5 часа», — отметил нутрициолог.

Врач также порекомендовал добавить в свой рацион продукты, содержащие полезные жиры, — орехи, рыбу и авокадо; сократить потребление быстрых углеводов — выпечки, соков и газировок, а также трансжиров — тортов, мороженого, жареной пищи.

«Добавьте белок — он снижает активность в мозге, стимулирующую тягу к нездоровой пище. И дело не только в том, что организм должен тратить больше энергии на переваривание белка. Увеличение его количества в вашем рационе в сочетании с физической активностью способствует росту мышц и ускоряет обмен веществ», — добавил Королев.

Рекомендуется избегать «обезжиренных» продуктов, поскольку в них, как правило, содержится много сахара и крахмала.

Для достижения наилучшего результата, по словам специалиста, необходимо сочетать диету с силовыми и кардиотренировами (по 30 минут 3-5 раз в неделю), высыпаться и стараться снизить уровень стресса.