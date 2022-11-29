Общество

В России разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения

Российские авиавласти намерены отказаться от требования обязательного обучения на управление воздушными беспилотниками взлетной массой до 30 кг. Об этом «Известиям» рассказали пять источников на рынке беспилотных авиационных систем (БАС), знакомых с планами Минтранса и Росавиации.

Минтранс 19 октября уже обновил список специальностей, относящихся к авиационным. В список не попали операторы беспилотников до 30 кг. Соответствующий приказ ведомства опубликован 29 ноября.

При этом в марте 2022 года вступило в силу требование ФАП-494, обязывающее операторов, работающих с легкими дронами, проходить обучение по утвержденным в Росавиации программам и получать свидетельства так называемых внешних пилотов. За девять месяцев действия правил ведомство не выдало ни одного такого свидетельства, рассказали собеседники газеты.

«Минтранс так и не утвердил типовую программу обучения внешних пилотов. Без нее не получить свидетельства, а без него невозможно коммерческое использование беспилотников», — отметил источник «Известий» в компании, планирующей использовать легкие дроны.

Типовую программу уже подготовили, в августе ее опубликовали для общественного обсуждения. Однако Минэкономразвития в октябре выдало отрицательное заключение по проекту программы (есть у «Известий»).