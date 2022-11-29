Общество

Наталья Федорова о бюджете муниципалитета, ЖКХ и «флотилии Псковского района»

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о работе над бюджетом муниципалитета на следующий год, развитии спортивной инфраструктуры и подвела итоги навигационного сезона на Талабских островах.

– На территории Псковского района по самым разнообразным программам открылось несколько крупных спортивных объектов. Наталья Анатольевна, расскажите об этом поподробнее.

– Этот год был для нас годом олимпийского прорыва. Мы открыли три новые спортивные площадки. У каждой из них – уникальный проект и своя программа. Начну с самого крупного. Это ФОКОТ – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который мы построили в деревне Писковичи. Площадка очень современная, с многообразными функциями. Жители и школы остались довольны. В сельской местности при строительстве площадок предусматривали, чтобы они как можно ближе располагались к образовательным учреждениям. Во-первых, это дополнительная возможность для школ как следует организовать на современном уровне занятия. Во-вторых, предполагаются и занятия взрослого населения в вечернее время, но мы думаем ещё о факторе сохранности. На всех площадках до конца года будет установлено видеонаблюдение, где его ещё нет. Школа будет следить уже за сохранностью имущества.

Вторая по срокам площадка была открыта в Серёдке, также возле школы. Она возводилась в рамках проекта «Газпром – детям». Надо отдать должное подрядчикам: возвели они её очень быстро. В сентябре приступили к работам, и вот уже в ноябре получили готовую полностью площадку.

Третья площадка – в деревне Ершово. Совсем недавно её открыли. Мы разрабатывали проектно-сметную документацию. Благодаря её наличию, попали в национальный проект «Спорт – норма жизни».

Такое количество современных площадок – это великое благо. Мы видим заинтересованность не только школ, не только детей, но и взрослого населения. Все благодарят и отмечают, что с удовольствием будут заниматься.

У нас есть и четвертый объект, который мы в этом году начали, - ФОКОТ вблизи школы в деревне Родина. Из-за недобросовестного подрядчика нам пришлось расторгнуть договор. После решения оперативного штаба заключили договор с новым подрядчиком, который сейчас активно работает на площадке, благо погода позволяет это делать. Основные сроки сдачи перенесены на следующий год.

На сегодняшний день от жителей поступает очень большое количество заявок. Все переживают. Наша задача, чтобы в первую очередь во всех крупных населенных пунктах, а также в небольших обустраивать спортивные площадки. Сейчас это направление очень востребовано. Уличные тренажеры, воркаут-площадки – всё активно используется.

– Ноябрь и декабрь – это так называемые бюджетные месяцы для властей всех уровней. Нужно подводить итоги работы по текущему бюджету и качественно верстать финансовый документ следующего года. Несмотря на конец календарного года, у вас есть дополнения со знаком плюс в бюджет 2022 года. Начали вы уже работать, как и ваши коллеги в других муниципалитетах, над бюджетом 2023 года?

– Этот вопрос для конца года самый актуальный и важный. Мы понимаем, что от эффективного планирования зависит и реализация на весь следующий год. Предварительную работу провели задолго до этого этапа. Проект бюджета уже сдан на рассмотрение в районное Собрание депутатов. В конце декабря на сессии будем рассматривать его и принимать в трех чтениях. Проект достаточно масштабный, по-прежнему бюджет носит социальный характер. У нас много образовательных учреждений, учреждений культуры. Они требуют усиленного внимания.

Достаточно весомую долю в нем занимает сфера ЖКХ. Это одна из самых проблемных и актуальных сфер. У нас есть свои определенные изменения и много планов. Пока сформировали только бюджет, исходя из местных источников, ждем и региональных, и федеральных программ, поскольку заявки поданы. Благодаря, например, федеральным и региональным программам в этом году, когда на сессии подводили определенный итог, вносили уже последние поправки, увидели, что перешагнули миллиард. Такие цифры дают возможность муниципалитету уверенно себя чувствовать, входить во многие программы, потому что там требуется софинансирование, и в работе с 44-м законом это тоже дает определенные преимущества.

То, что касается вопросов изменения и поправок в бюджет – проведя анализ, мы увеличили доходную часть. Дополнительные средства выделили на текущие ремонты, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры. Сумма была выделена приличная – это 9 миллионов. Здесь как раз до конца года у нас есть сроки на освоение. Понимаем, что это никогда не бывает лишним, это хороший задел даже для следующего года. По налогам видим, что в этом году есть перевыполнение доходной базы. Это говорит о том, что предприятия на территории района работают стабильно и устойчиво. Стабильность чувствуется – у людей есть источник доходов, работа. Надеемся, что и в следующем году прогнозные исполнения по поступлению налогов также будут хорошими, что позволит реализовать гораздо больше планов, чем на сегодняшний год.

– Расскажите поподробнее о планах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

– У каждого района система ЖКХ имеет свои особенности. По состоянию на сегодняшний день все ресурсоснабжающие организации были разделены областным комитетом по ЖКХ на четыре группы по своей ликвидности и финансовому состоянию. Они на территории района все разные, к каждому нужен свой особенный подход. Сложность нашей ситуации заключается в том, что одно из наших самых крупных предприятий в этой сфере является банкротом уже три года. Здесь есть сложности и с оказанием помощи, с подготовкой к отопительному сезону. Но даже в этом состоянии они справляются. Поддержка тоже есть и со стороны области, и с нашей.

Из нового – сейчас мы делаем первые шаги по приему систем водоснабжения и канализации в крупных населенных пунктах. По 131-му федеральному закону – это полномочия организации водоснабжения и водоотведения муниципалитета. По судебному решению мы принимаем сейчас эти сети на свой баланс. Пока мы приняли их только в двух населенных пунктах: Писковичи и Загорицы. Для жителей здесь ничего не поменялось абсолютно. Они как получали эту услугу, так и будут получать, и тариф останется прежним. Самое главное поменялось для нас – поменялся собственник. Сама по себе администрация не может оказывать услугу. Мы не являемся данным предприятием. Все объекты, переданные нам, сейчас переданы в МУП «Колхоз имени Залита». Это предприятие, которое как раз будет оказывать услугу. До конца года у нас еще должно появиться несколько объектов. Остальная передача состоится в начале следующего года.

Работа предстоит большая, она для нас тоже в какой-то степени новая, сложная. Не буду скрывать, но и финансово затратная, поскольку эта сфера деятельности для него (предприятия – ред.) никогда не была приоритетной. У него приоритет на транспортные перевозки. Здесь будем развивать и это направление, помогать предприятию, чтобы оказывать качественную услугу населению.

Большие планы на следующий год по продолжению программы «Ремонт и строительство колодцев». Когда недавно обсуждали эту тему, некоторые были удивлены, что колодцы – это источник водоснабжения в сельской местности. У нас населенные пункты абсолютно разные: и по количеству жителей, и по удаленности, и по своему обустройству. Поэтому колодец, действительно, является источником водоснабжения. За три года сделали очень большой рывок вперед в этом направлении. При переходе к нам этой системы водоснабжения, мы сможем реализовать планы по бурению новых скважин. Они давно были, и мы не могли их реализовать, поскольку земельные участки находились в собственности банкротного предприятия, еще были проблемы с нормативно-правовым обеспечением. Теперь такая возможность будет.

Станции очистки воды – тоже очень актуальная тема. Мы знаем, что качество воды в нашем регионе оставляет желать лучшего из-за примесей многочисленных солей, которые содержатся в воде. Станция очистки воды – двухлетний проект деревни Родина. В этом году реализуется первый этап. Готовится проектно-сметная документация, сейчас она на выходе из экспертизы для заявки на федеральном уровне, чтобы поступить в программу «Чистая вода» по строительству станции очистки воды в Серёдке. Это направление будем продолжать. Я считаю, что оно из самых важнейших для здоровья людей. Обеспечение качественной водой – первоочередная задача.

– Предлагаю поговорить про исполнение национальных проектов. Это та сфера, которую оценивают вышестоящие инстанции: как реализуются национальные проекты, как они исполняются? Расскажите, как с национальными проектами под финал года в Псковском районе?

– Национальные проекты работают, сейчас это доказывается показателями тех учреждений, которые мы ввели в действие. Напомню – Родинский Дом культуры. Все понимают, что произошло не только обновление самого здания, но и обновление содержания, работы. В этом году, пусть у нас не так много объектов нацпроектов, но они достаточно масштабные. Они позволяют вывести показатели на совершенно другой уровень. Это ФОКОТ в деревне Родина и ФОКОТ, введенный в Писковичах, то есть спортивные объекты, это станции очистки воды - национальный проект «Чистая вода».

Ещё один проект будет продолжен. Это ремонт Торошинского Дома культуры по национальному проекту «Культура». Он рассчитывался как двухлетний. Первый этап в году завершили вовремя, в сроки, подрядчик выполнил все очень качественно. Исходя из практики, это тоже имеет свои плюсы: сможешь своевременно вносить корректировку. В ходе работ какая-то корректировка проекта всегда возникает. Такие переходы, когда проект двухлетний, позволяют более качественно подойти к реализации проекта.

– В середине месяца вы провели встречу с представителями Союза пенсионеров России, общались с представителями старшего поколения. Насколько для муниципалитета эти люди играют значительную роль?

– Очень значительную роль. Есть актив - союз пенсионеров и ветеранская организация. Они работают вместе, сплоченно. Всегда принимают самое активное участие во всех мероприятиях, задают тон молодым, мы на них всегда равняемся, потому что люди умудрены опытом, прошли хорошую жизненную школу, анализируют ситуацию.

Они же много лет трудились на территории Псковского района. Они всегда дадут мудрый совет, мы включаем их в общественные советы. Всегда обязательно прислушиваемся к их мнению. Для молодёжи – они ярчайший пример жизненного оптимизма, устойчивости, желания что-то сделать не только для себя, а для других. Это самое главное.

– Не могу вас не спросить про итоги этого навигационного сезона. Новая техника, пришедшая в середине сезона, сделала очень многое для перемен в транспортной доступности Талабских островов.

– Несмотря на то, что два новых катера запустили в конце июля, за этот сезон смогли увеличить перевозку. Пассажиропоток возрос в огромное количество раз. Перевезли до шести тысяч человек. Это дополнительные возможности для самих жителей беспрепятственно добираться со всеми удобствами до островов, и для экскурсионных групп тоже хорошее подспорье, потому что работают они напрямую. Это гарантия того, что качественно и безопасно доплывешь до островов. «Флотилия Псковского района» – так ласково назвали её в соцсетях – сейчас прошла все технические испытания и ждет очередного периода навигации. Реализация таких проектов – это огромное дело.

Беседовала Любовь Кузнецова