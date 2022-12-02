Общество

Ввоз более 20 тонн чернослива запретили на госгранице в Псковской области

Ввоз 21,6 тонн сушеной сливы запретили на госгранице в Псковской области из-за поддельных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Информационная система Россельхознадзора помогла выявить поддельные документы, предоставленные на партию чернослива на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки». Партия сухофруктов следовала из Молдовы в адрес московской компании по оптовой торговле фруктами и овощами.

В ходе проведения документарного контроля выяснили, что национальная организация по защите и карантину растений Республики Молдова не подтвердила факт его выдачи. Документ признали поддельным. Ввоз 21,6 тонн сушеной сливы на территорию Российской Федерации запрещён, оформлен возврат подкарантинной продукции грузоотправителю.