Общество

О пользе ходьбы задом наперед рассказал фитнес-тренер

Ходьба задом наперед имеет больше преимуществ перед обычной ходьбой. По словам фитнес-тренера и физиотерапевта Джека Макнамара, всего 10 минут ходьбы в день могут принести большую пользу для здоровья.

Но если процесс усложнить и ходить задом наперед, можно избавиться от болей в спине и стопах. Для этого при ходьбе задом наперед нужно изменить наклон тела. Особенно полезными такие упражнения станут для людей, с хроническими болями в пояснице, говорит тренер. Это объясняется тем, что при ходьбе назад задействуется больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника, пишет RuNews24.

Однако Макнамара предупреждает, что занимаясь таким видом ходьбы, нужно помнить про опасности. Поэтому первые тренировки лучше проводить в помещении.