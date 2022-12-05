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Инфаркт может стать причиной смерти абсолютно здорового человека – кардиолог

Инфаркт может стать причиной смерти на фоне полного здоровья, сообщил кардиолог Айдар Шарафеев.

Распознать инфаркт можно по ряду симптомов, говорит врач. Так, чаще всего боль при инфаркте локализуется в области сердца. Однако бывают случаи, когда боль локализуется в области желудка и сопровождается тошнотой, рвотой, слабостью, вплоть до потери сознания, сообщает RuNews24.

Другая атипичная форма инфаркта – в области лопаток или в области спины. Такие симптомы люди связывают с остеохондрозом.

Также встречается безболевой инфаркт миокарда, когда у человека ничего не болит, но его тошнит, наступает рвота, слабость. После того, как симптомы проходят, человек может обратиться к врачу, который и диагностируют у него инфаркт миокарда.