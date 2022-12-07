Общество

В России к компьютерным играм хотят допускать только по паспорту

Обязать разработчиков сетевых компьютерных игр идентифицировать пользователей и создать реестр запрещенных игрушек предложили члены Комиссии Совета законодателей по информполитике на заседании 6 декабря.

Большинство популярных у россиян игр создано за рубежом, поэтому реализовать требование, даже если оно получит законодательное оформление, в нынешней геополитической ситуации будет непросто, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Рассмотреть целесообразность создания электронного реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов предложили правительству члены IT-комиссии Совета законодателей. Об этом говорится в принятом по итогам заседания 6 декабря решении. Кроме того, законодатели рекомендовали кабмину рассмотреть вопрос об установлении требований к разработчикам компьютерных игр по идентификации пользователей через российские системы идентификации и аутентификации. Цель нововведения — обеспечить дополнительную безопасность аккаунтов пользователей, а также профилактику и противодействие экстремизму и терроризму.

Для идентификации игроков подойдут такие сервисы, как «Сбер ID» и «Яндекс ID», считает глава заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. Коллеги из региональных парламентов предложили установить запрет на регистрацию небезопасных для несовершеннолетних игровых аккаунтов, добавил Киселев.

О том, как бы отрегулировать сферу, видеоигр, парламентарии стали задумываться не сегодня. На недавнем обсуждении законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн даже предлагал создать соответствующую парламентскую комиссию. Впрочем, пока ее нет, как и не существует законодательно оформленных инициатив.

Комментируя предложение комиссии Совета законодателей, зампред думского IT-комитета Антон Горелкин отметил, что реализовать идентификацию пользователей в зарубежных игровых сервисах, которых большинство, в текущей геополитической ситуации будет сложно.

«Их российские аналоги уже применяют механизмы подтверждения родительского согласия на те или иные действия несовершеннолетних пользователей. Лично я считаю, что норма обязательной идентификации геймеров является избыточной и вопрос о доступе ребенка к игровым сервисам должен решаться прежде всего внутри каждой семьи при условии, что игровой сервис действует в рамках российского законодательства», – сказал депутат.