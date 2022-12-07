Общество

Госдума рассмотрит отмену исключительно мужских профессий в начале 2023 года

Депутаты Госдумы выступили с инициативой признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, которая служит основанием для принятия перечня запрещенных для женщин профессий. Такой законопроект внесли 6 декабря депутаты от фракции «Новые люди». Рассмотреть его Госдума может не раньше февраля.

Согласно приказу Минтруда России, в перечень производств, где ограничивается труд женщин, включены 100 позиций.

Автор законопроекта депутат Сардана Авксентьева считает, что список запрещенных для женщин профессий — пережиток прошлого, сообщают «Известия».

«Изначально он был призван защитить здоровье женщин от вредного производства. Но сейчас промышленность развивается очень активно, процессы оптимизируются и автоматизируются. А запрет на работу для женщин остается. И затрагивает целые сферы: нефтехимию, металлургическую и добывающую промышленность. Это несправедливо. В этих сферах есть высокооплачиваемая и не опасная для здоровья работа», — пояснила она.

Как отметила другой автор законопроекта депутат Роза Чемерис, законопроект не про феминисток и не про гендерные особенности, а про страну сейчас и про живущих в ней людей, чувствующих дискриминацию, притеснения, неравенство и несправедливость практически каждый день.

«Мы, женщины, давно наравне с мужчинами вкалываем на всех возможных с нашим стеклянным потолком работах. О том, что при этом, по обыкновению, получаем зарплату ниже. И, критикуя потерявший актуальность список женских профессий от Минтруда, даже с внесенными туда три года назад изменениями, мы говорим не о том, как важно женщине работать пожарным или мастером обувного производства. А о том, как нам мешает косность взглядов и важны развитие, актуальность и динамика», — подчеркнула она.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал инициативу. Авторы законопроекта подчеркнули, что настроены на переговоры со всеми, кто готов к конструктивному диалогу.