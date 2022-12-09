Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новая «Пчёлка» в Пскове
рост тарифов
Господин Рейтингомер
лонгрид кушать подано
Новогодняя акция на Geely
FAQ передача показаний
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
Газ в быту
проект бюджета Пскова
Есть работа
борьба с наледью
Лайфхаки по зарплатной карте
фолк-рок в Пскове
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 09.12.2022 13:111 Нарушения в области безопасности полётов выявили в аэропорту Пскова 12.12.2022 09:450 Спрос на машиностроителей в Псковской области вырос на 14% 12.12.2022 09:330 С Днём Конституции поздравил жителей области Александр Котов от имени депутатского корпуса 12.12.2022 09:200 Фильмы для детей и юношества будут снимать за счет государства 12.12.2022 08:450 Михаил Ведерников: Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего 12.12.2022 08:380 Минздрав составил список запрещённых слов для врачей при записи на приём
 
 
 
Самое популярное 06.12.2022 09:040 Ещё с шестью погибшими на Украине военнослужащими простились в Псковской области 05.12.2022 09:500 Стали известны подробности смерти мужчины на улице Петровской в Пскове 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минздрав составил список запрещённых слов для врачей при записи на приём

12.12.2022 08:38|ПсковКомментариев: 0

Минздрав издал методические рекомендации для медиков и персонала больниц о том, как общаться с пациентами во время дистанционных консультаций. В документе говорится про недопустимость фраз и интонаций, демонстрирующих безучастность и безразличие. Также чиновники против оценочных суждений, прямых или завуалированных оскорблений и фраз, не несущих конкретного смысла.

Всероссийский союз пациентов надеется, что это шаг в направлении пациент-ориентированного подхода в здравоохранении. А руководитель психологической службы «Ясное утро» Ольга Гольдман считает, что свои «стоп-слова» должны быть и для пациентов, сообщает «Коммерсантъ».

ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава опубликовал методические рекомендации по организации дистанционной записи на приём к врачу. В документе говорится, что все обращения пациентов можно разделить на запросы информации («мне просто спросить») и целевые обращения, направленные на получение медпомощи. Поскольку очное обращение обрабатывается дольше, чем дистанционное, а время обработки «запроса информации» ещё больше, чем «целевого», авторы формулируют «организационный вектор обработки входящих обращений» — нужно минимизировать очные обращения и запросы информации от пациентов. Сделать это предлагается «за счёт устранения дефектов информирования пациентов через сайт медицинской организации, стендов с информацией и другими пассивными методами».

Авторы рекомендаций напоминают коллегам, что «ключевая задача» медицинского и немедицинского персонала состоит в решении медицинской проблемы пациента.

Реализовывать её следует «с момента обращения через канал записи». Работникам медучреждений и региональных колл-центров рекомендуется использовать скрипты разговора или речевые модули, чтобы «грамотно выстроить ответы на любые возражения, четко и убедительно сформулировать преимущества того или иного предложения, легко и безболезненно работать с жалобами».

Речевые обороты, которые можно рекомендовать для общения с пациентами, зависят от особенностей системы здравоохранения в конкретном регионе, отмечают составители. Но в рекомендациях дается список недопустимых при разговоре «фраз-провокаторов», которые необходимо исключить и заменить на более корректные выражения.

Среди запрещенных слов, например, обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина». Их предлагают заменять именем пациента или местоимением «вы».

Фразу «ваша проблема», по мнению авторов рекомендаций, нужно заменить «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией». Вместо фраз-обвинений «Это же не я вас неправильно проконсультировал(а)» или «Что вас еще не устраивает?» нужно извиниться и спросить, чем ещё можно помочь.

Кроме того, запрещены уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем».

«Таким образом, недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления; фразы, не несущие конкретного смысла»,— говорится в документе.

Комментируя рекомендации, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов подчеркивает, что первостепенное значение играет рост удовлетворенности граждан медпомощью. «И первое впечатление складывается уже в момент первого контакта — записи на приём к врачу,— отмечает господин Кузнецов.— Сегодня проводится большая работа по повышению доступности и эффективности дистанционной записи. Новые рекомендации призваны сделать взаимодействие с пациентом благожелательным и конструктивным».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев считает, что правила для разговора — это шаг в сторону реализации современного пациент-ориентированного подхода.

«Пациент-ориентированное здравоохранение — это выстраивание бесконфликтных коммуникаций, с уважительным отношением друг к другу. Пациентское сообщество может только приветствовать эту инициативу»,— сказал Жулев. Но важно, добавил он, чтобы новые рекомендации были распространены не только на работников колл-центров, но и на всех медработников.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо согласился, что предложенные речевые обороты могут быть введены повсеместно там, где ведется обработка обращений граждан. Это позволит дополнительно снизить уровень конфликтности и улучшить маршрутизацию пациентов. Шуппо отметила, что в частной медицине такие скрипты давно являются нормой и постоянно совершенствуются: «Последние изменения мы вносили в этом году. Растёт уровень тревожности в обществе и другие нарушения, поэтому общение с пациентами выстраивается ещё более деликатно».

Директор службы психологической помощи онкопациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман напомнила, что в пандемию коронавируса многие больницы открыли колл-центры, чтобы снизить риски заражения при очных приёмах, и этот опыт был признан успешным. Единые методические рекомендации по организации такого дистанционного общения, по её словам, «хорошее начинание», так как организаторам здравоохранения будет, на что опереться. Однако Гольдман считает, что вместе с правилами для сотрудников должны быть разработаны и опубликованы на сайте медорганизации правила для пациентов — о том, на какие вопросы может ответить колл-центр и какие обращения недопустимы: в пьяном виде, с использованием ненормативной лексики или с «прямыми персональными атаками» на оператора. «Это важный момент, иначе сотрудники будут быстро выгорать и появится высокая текучка кадров»,— сказала Гольдман.

Она также отметила, что среди разработчиков рекомендаций нет ни одного медицинского психолога и не учтены протоколы на кризисно-психологические состояния пациентов. «Больные люди — это сложная категория граждан. Среди них обязательно найдутся те, кто будет звонить в аффекте. Мы это видим по опыту страховщиков, которые уже принимают обращения граждан дистанционно,— продолжила Ольга Гольдман.— Обычный оператор колл-центра будет бояться человека, который, например, плачет, и, соответственно, защищаться от него. И никакие стоп-слова не компенсируют отсутствие эмпатии и равнодушие». По её мнению, у сотрудников колл-центра должна быть возможность перевести пациента на психолога, который сможет его поддержать.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 декабря на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус» отметил, что в России служба психологической помощи развивается не на должном уровне. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на следующий день заявил, что доступность психолого-психиатрической помощи в стране уже повышается, но важное условие успешной работы — высокая вовлечённость регионов.

Теги: #врачи #минздрав #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 315 человек
12.12.2022, 09:450 Спрос на машиностроителей в Псковской области вырос на 14% 12.12.2022, 09:330 С Днём Конституции поздравил жителей области Александр Котов от имени депутатского корпуса 12.12.2022, 09:280 Сколько кофе нужно, чтобы проснуться, рассказала псковский врач общей практики 12.12.2022, 09:200 Фильмы для детей и юношества будут снимать за счет государства
12.12.2022, 09:100 «Русская зима» начнется в Изборске 19 декабря 12.12.2022, 09:000 Полезные лайфхаки по зарплатной карте от ПСБ рассказали псковичам 12.12.2022, 08:570 Грузовик загорелся в пыталовской деревне 12.12.2022, 08:510 Рейс автобуса №17 в Пскове прервали из-за плохого самочувствия пассажирки
12.12.2022, 08:450 Михаил Ведерников: Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего 12.12.2022, 08:380 Минздрав составил список запрещённых слов для врачей при записи на приём 12.12.2022, 08:260 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за непогоды 12.12.2022, 08:170 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с творчеством ульяновского художника
12.12.2022, 08:000 Псковичи могут купить годовой абонемент в клуб «Суперфитнес» с выгодой до 36% 12.12.2022, 07:500 Что нужно успеть сделать до 1 января, объяснил юрист 12.12.2022, 07:340 Снег на Северо-Западе России пойдёт до среды 12.12.2022, 07:170 Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году
12.12.2022, 06:580 День Конституции России отмечают 12 декабря 12.12.2022, 00:450 Суд обязал пенсионерку выплатить компенсацию автовладельцу, сбившему беспризорную собаку 12.12.2022, 00:190 Испытания газораспределительной сети продолжаются в Кунье 12.12.2022, 00:080 Российскую кикбоксершу-чемпионку нашли мертвой в Москве
11.12.2022, 21:520 Правительство продлит в 2023 году спецвыплаты медработникам за выявление онкологии 11.12.2022, 21:180 Более 150 спортсменов приняли участие в турнире по панкратиону в Пскове 11.12.2022, 20:200 Интерактив: Сосульки угрожают псковичам 11.12.2022, 19:520 Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с ЧМ
11.12.2022, 19:210 Противопожарный рейд прошел в Псковской области 11.12.2022, 18:530 Россиянам назвали полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе 11.12.2022, 18:222 Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло 11.12.2022, 18:030 Псковские энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности
11.12.2022, 18:020 В аэропорту «Шереметьево» назвали причину потопа 11.12.2022, 17:400 Пушкиногорские школьники передали корм и медикаменты приюту «Хочу жить» 11.12.2022, 17:220 Скандально известного шоумена избили и ограбили в Петербурге 11.12.2022, 16:560 В акции «Память хранят молодые» приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств
11.12.2022, 16:190 Правила безопасного шопинга в Сети напомнили псковичам 11.12.2022, 16:080 Раскрыты марки самых популярных у россиян автомобилей этой осенью 11.12.2022, 15:540 Умер знаменитый советский разведчик Георгий Санников 11.12.2022, 15:410 Великолукские гимнасты поделились эмоциями после посещения шоу Алексея Немова
11.12.2022, 15:250 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении 11.12.2022, 15:040 В псковском управлении МЧС назвали причины пожаров в выходные 11.12.2022, 14:360 Врачи выяснили, какая диета может улучшить здоровье пожилых 11.12.2022, 14:210 Как предупредить попадание подростка под влияние экстремистской группы, рассказали в полиции
11.12.2022, 14:090 Фотофакт: На стену многоэтажки в Пскове наносят новый мурал 11.12.2022, 13:551 Глава Пскова пообещал не принимать и не оплачивать работу нерадивых дорожников 11.12.2022, 13:310 Ушла из жизни известный псковский музыкант Нина Гуреева 11.12.2022, 13:150 Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках
11.12.2022, 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 11.12.2022, 12:315 В российском регионе запретили продажу и запуск фейерверков 11.12.2022, 12:131 Посмотрели четвертьфинал ЧМ в катарском пабе: пиво и сидр за 1000 рублей, реакция англичан на промах Кейна – бесценно 11.12.2022, 12:000 Сильный снег и метель прогнозируют в Псковской области в понедельник
11.12.2022, 11:510 В псковской полиции рассказали, как поступить в учебные заведения МВД 11.12.2022, 11:211 Помощник президента высказался о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию 11.12.2022, 11:140 Жителя Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев 11.12.2022, 11:031 Борис Елкин сообщил, на что делают упор власти Пскова и коммунальщики
11.12.2022, 10:401 Врач объяснил, чем нельзя согреваться на морозе 11.12.2022, 10:391 Полиция призывает псковичей добровольно сдать оружие 11.12.2022, 10:300 6 из 10 псковичей признались в любви к празднованию Нового года 11.12.2022, 10:100 Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция
11.12.2022, 10:030 В музее как на передовой — в «Михайловском» объявили тему предстоящих чтений памяти Гейченко 11.12.2022, 09:565 Псковичам напомнили, какое наказание грозит за незаконную рубку лесных насаждений 11.12.2022, 08:570 Психиатр рассказал, почему люди дают имена своим автомобилям 11.12.2022, 00:220 Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу
10.12.2022, 21:550 Итоги года 95-летия муниципалитета подвели в Псковском районе 10.12.2022, 21:360 Виталий Гогунский даст концерт в Пскове 10.12.2022, 21:170 Действия при обнаружении подозрительного предмета перечислили псковичам 10.12.2022, 20:581 Семь медалей привезли юные псковичи с первенства СЗФО по шахматам
10.12.2022, 20:460 О зимнем стиле вождения напомнили псковским автомобилистам в ГИБДД 10.12.2022, 20:211 Сборная Марокко победила Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 10.12.2022, 20:033 Как привыкнуть к холоду, объяснила российский иммунолог 10.12.2022, 19:440 Пригородный поезд столкнулся с автомобилем в Подмосковье
10.12.2022, 19:370 Аркадий Мурылев выступил на пленуме Псковского обкома КПРФ 10.12.2022, 19:240 Более 50 000 рублей собрали на концерте Псковского облсовпрофа в поддержку военнослужащих 10.12.2022, 19:020 Выставка рукотворной серебряной фотографии открылась в Порхове 10.12.2022, 18:450 Не допускать перекала печи в холода призвали псковичей
10.12.2022, 18:240 Ведущие пульмонологи Псковской области проведут приём в Великих Луках 10.12.2022, 18:031 Способы сэкономить на скидках по-максимуму назвала эксперт 10.12.2022, 17:430 Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдёт 23 декабря 10.12.2022, 17:220 Россиянин умер на фестивале закаливания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru