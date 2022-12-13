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Общество

Продажи снотворных в России выросли на 35%

13.12.2022 10:11|ПсковКомментариев: 0

С наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном, в результате чего выросли продажи снотворных этой осенью. Согласно исследованию одного из лидеров e-pharm индустрии в РФ «Сбер Еаптека» и онлайн-сервиса «СберЗдоровье», продажи снотворных этой осенью возросли на 35% в сравнении с летом.

Количество обращений к сомнологам, экспертам по работе со сном, повысилось на 21%. Также в 1,5 раза увеличился спрос на седативные препараты, которые оказывают успокаивающее воздействие. Особенно сильный рост отмечается в ноябре — продажи снотворных в последний осенний месяц выросли на 43%, а число обращений к сомнологам возросло на 22%. 

С проблемами со сном почти в равной степени сталкиваются женщины (53%) и мужчины (47%). Однако чаще всего к сомнологам обращаются россияне в возрасте 23–34 лет (22%). Немного реже люди 45–60 лет (19%) и 35–44 лет (18%). Самый здоровый сон оказался у людей в возрасте от 18 до 24 лет (12%), пишут «Известия».

В исследовании отмечается, что наиболее востребованы снотворные среди жителей мегаполисов. По данным «Сбер Еаптека», на Москву и область пришлось 41% от всех продаж в этой категории, а на Петербург — 8%. 70% россиян предпочитают твердые формы снотворных, оставшиеся 30% выбрали жидкие.

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев пояснил, что в холодное время года в РФ солнечных дней существенно меньше, чем летом, а темнеет раньше. Гормоны пробуждает в людях желание впасть в спячку, поскольку в темное время суток организм вырабатывает мелатонин — гормон сна. В ясный день в большем количестве выделяется серотонин, который способствует приподнятому настроению.

Эксперт отметил, что побороть сонливость помогут правила гигиены сна. Он посоветовал не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать спальную зону и за четыре часа до сна заниматься кардиоупражнениями.

При сохранении бессонницы более четырех недель Нурдаев рекомендовал обратиться к психологам и психотерапевтам.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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