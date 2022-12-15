Более 300 единиц медтехники закупили в Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.
Она также заметила, что пандемия дала хороший толчок для развития цифровой медицины. «Продолжаем оснащение и переоснащение современным медицинским оборудованием, закупили более 300 единиц. Например, компьютерный томограф в Островскую межрайонную больницу, но и разное другое. По освоению средств мы находимся на хорошей позиции», – заключила она.