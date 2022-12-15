Общество

Более 300 единиц медтехники закупили в Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Более 300 единиц медтехники закупили в Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.

«Нацпроект "Здравоохранение" – обширный. И недавно модернизация первичного звена вошла в него. Есть много программ и внутри, мы их называем тематическими проектами: борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, в этом же проекте – привлечение квалифицированных кадров. Огромное количество мероприятий, по которым мы приходим к показателям», – сказала Марина Гаращенко.

Она также заметила, что пандемия дала хороший толчок для развития цифровой медицины. «Продолжаем оснащение и переоснащение современным медицинским оборудованием, закупили более 300 единиц. Например, компьютерный томограф в Островскую межрайонную больницу, но и разное другое. По освоению средств мы находимся на хорошей позиции», – заключила она.