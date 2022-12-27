Общество

Каких витаминов россиянам не хватает зимой, объяснила диетолог

Россиянам зимой не хватает тех же самых витаминов и микроэлементов, что и остальным жителям северной части Европейского континента. Прежде всего, из-за снижения солнечной активности резко падает количество витамина D резко падает. Однако лучше всего вырабатывать его на солнце, а не просто скупать и бездумно поглощать огромные дозы витамина D в капсулах — это может быть опасно, сообщила руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.

«Даже зимой достаточно подставить лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять», — рассказала она агентству «Прайм».

Другие витамины, которые зимой в дефиците — витамины А и С, витамины группы B, никотиновая кислота. Восполнить потребности в них можно и нужно за счет разноцветной тарелки, указала эксперт.

Она напомнила о пользе традиционных зимних блюд. Это так называемые «блюда одной кастрюли», варианты которых есть в культурах разных стран. Когда в одну кастрюлю складываются и мясо, и овощи. Добавляется масло и крупы. Все это готовится на медленном огне какое-то время. Жаркое, гуляш, ирландское стью, французские кассероли.

В нашей культуре такие блюда тоже есть: тушеное мясо с овощами. Если в него добавить крупы — с точки зрения пользы для организма будет идеальным вариантом, заключила диетолог.