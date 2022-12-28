Общество

Псковичам посоветовали продумывать маршрут следования через госграницу в новогодние каникулы

Псковичам посоветовали продумывать маршрут следования за границу в период новогодних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-слубе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«В целях исключения скопления транспортных средств заграничного следования, следующих через автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Бурачки" (российско-латвийская граница), с учетом предстоящих праздничных дней и проведения реконструкции пункта пропуска, управление рекомендует заранее спланировать альтернативные пути следования через ближайшие автомобильные пункты пропуска», – отметили в ведомстве.

Жителям региона порекомендовали для объезда следующие пункты пропуска: «Убылинка» и «Лудонка» в Пыталовском районе, «Шумилкино» и «Куничина Гора» в Печорском районе.