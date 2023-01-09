Общество

Что нужно сделать за несколько лет до пенсии, объяснили россиянам

Согласно действующему законодательству, предпенсионеры — это люди, которым осталось 5 лет до нового пенсионного возраста. Так, в 2022 году к людям предпенсионного возраста относятся мужчины и женщины, которым осталось пять лет до пенсии. Им полагаются льготы как федерального, так и местного уровня, но право на их получение следует подтвердить, пояснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, уровень федеральных льгот связан прежде всего с налоговыми послаблениями в части имущественного и земельного налогов. Право на них женщины получают по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет. После наступления этого возраста можно получить и накопительную пенсию, если на нее хватает баллов и стажа, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, предпенсионерам положено повышенное пособие по безработице и право на досрочную пенсию, если за два года они не смогли найти работу с помощью центра занятости.

Есть и другие льготы — например, 2 рабочих дня в год на прохождение диспансеризации, обязательная доля в наследстве, даже если предпенсионер не указан в завещании, алименты от детей, бывших супругов и других родственников. Право на них начинается за пять лет до наступления нового пенсионного возраста, то есть, в 2022 году — в 54 года для женщин и 59 лет для мужчин.

Возрастные нормы для включения в категорию предпенсионеров меняются для некоторых северных регионов, где предусмотрен более ранний срок выхода на пенсию, а также для тех, у кого это право возникает досрочно.

Помимо федеральных льгот, есть и региональные. «Так, например, в Москве и Московской области предусмотрен ряд транспортных льгот», — отметил эксперт.

В частности, для москвичей предусмотрено получение социальной карты, которая в том числе дает право на бесплатный проезд, а также на предпенсионеров распространяются некоторые льготы, предоставляемые обычно ветеранам труда.

Для того, чтобы получить статус предпенсионера, необходима справка о том, что достигнут нужный возраст в личном кабинете на сайте ПФР, либо на Едином портале госуслуг или в МФЦ. Затем нужно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, которое по каналам межведомственного взаимодействия самостоятельно запросит необходимые сведения.