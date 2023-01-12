Общество

Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в возрасте 54 лет

Единственная дочь и наследница Элвиса Пресли - Лиза Мари Пресли - умерла в США в возрасте 54 лет. По информации АР, об этом журналистам сообщила ее мать Присцилла, не уточнив причину смерти.

Лиза Мари Пресли. Фото: Eduardo Munoz/File Photo, Reuters

«С тяжестью на сердце должна поделиться с вами ужасной новостью: моя прекрасная дочь Лиза Мари нас оставила», - приводит слова Присциллы «Интерфакс». Она попросила общественность не беспокоить семью в этой тяжелой ситуации.

По сведениям источников издания TMZ, утром в четверг домочадцы дочери Элвиса обнаружили ее в бессознательном состоянии и вызвали скорую. Ее доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, врачи которой через несколько часов констатировали ее смерть. TMZ называет причиной смерти остановку сердца.

Лиза Мари Пресли не только была очень внешне похожа на отца, но и попыталась пойти по его стопам, писала и исполняла музыку. Она записала три альбома, родила четверых детей (сын покончил с собой в июле 2020 года в возрасте 27 лет), четыре раза выходила замуж. Среди ее избранников были Майкл Джексон и Николас Кейдж. В четверг в ожидании скорой массаж сердца ей делал ее бывший первый муж Дэнни Кио.

10 января Лиза Мари и Присцилла Пресли присутствовали на церемонии вручения «Золотых глобусов», где награду за лучшую мужскую роль в фильме База Лурмана получил Остин Батлер, сыгравший Элвиса.