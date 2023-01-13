Общество

Печатные издания теряют свою популярность – Псковстат

Печатные издания теряют свою популярность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

В Псковской области в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи, среднесписочная численность сотрудников на конец сентября 2022 года составляла 2311 человек.

«В настоящее время печатные издания несколько теряют свою популярность, уступая место электронным средствам массовой информации – об этом говорит снижение тиража выпуска печатных СМИ», – отметили в ведомстве.

Так, общий тираж региональных газет в первой половине 2022 года составил 3,4 млн экземпляров и снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. А тираж журналов и других периодических изданий сократился на 18,9% – до 314,1 тысячи экземляров.

Напомним, 13 января отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников периодической печати и средств массовой информации.