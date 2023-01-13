Общество

Блогера-миллионника Масленникова экстренно госпитализировали

Блогер c 15 миллионами подписчиков на YouTube и российский охотник за призраками Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести.

Фото: Mash

По информации Telegram-канала Mash, он сам вызвал скорую медицинскую помощь. Врачи увидели у 29-летнего блогера нарушение ритма сердца и предварительно поставили диагноз «наджелудочковая тахикардия». Сейчас Дмитрий Масленников находится в кардиологии столичной клиники под наблюдением медиков.

Дмитрий Масленников — видеоблогер-миллионник и охотник за призраками. Он исследует заброшенные места, а потом снимает там ролики. В 2020 году он ездил на перевал Дятлова, где едва не погиб.