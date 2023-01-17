Общество

Мораторий на проверки бизнеса не даёт штрафовать владельцев собак — Александр Грацкий

Мораторий на проверки бизнеса, который в России продлили до конца 2023 года, препятствует составлению протоколов на владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами на улице. Об этом в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Сейчас эта проблема характерна не только для Пскова, но и для всех муниципалитетов в регионах страны. От 10 марта 2022 года наложен мораторий на плановые проверки, а в рамках внеплановых проверок идут любые проверки, согласованные с прокуратурой. Чтобы составить административный штраф, нужно заполнить ФИО, адрес проживания. При этом, если это внеплановая проверка, проверку нужно ещё и согласовать с прокуратурой», - рассказал Александр Грацкий.

Он отметил, что из-за введённого моратория контрольное управление администрации Пскова проводит с нарушителями исключительно профилактическую и разъяснительную работу.