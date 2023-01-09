Экономика

Мораторий на проверки бизнеса в России продлили до конца 2023 года

Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Фото: ru.freepik.com

«С этого года плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Также появилась возможность отменить плановое мероприятие, если по инициативе проверяемой организации инспектор уже нанес профилактический визит», - говорится в сообщении.

Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.