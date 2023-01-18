Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.
Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2021 года, пишет РИА Новости.
«Предлагается установить МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц...» - сообщается в пояснительной записке.
В августе 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму аналогичный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Законопроект еще не был рассмотрен палатой.