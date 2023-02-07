Общество

Делегация псковских медиков посетила ярмарку вакансий в Санкт-Петербурге

Делегация комитета по здравоохранению Псковской области, в которую вошли заместитель председателя комитета Надежда Рагозина и главные врачи ведущих медицинских учреждений региона, приняла участие в ярмарке вакансий для студентов последних курсов, а также ординаторов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов ГБОУ ВО ПСПбГМУ имени И. П. Павлова.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

На ярмарке присутствовали студенты 5 и 6 курсов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов и ординаторы 1 и 2 года обучения. Будущие врачи узнавали информацию у руководителей больниц региона о перспективах трудоустройства, обменивались контактами.

В комитете напомнили, что на сегодняшний день в Псковской области существует обширный перечень мер поддержки для медицинских кадров, которые решат переехать в регион:

меры по обеспечению жильём;

реализация программы «Земский доктор / Земский фельдшер»;

подъёмные выплаты при первом трудоустройстве;

ежеквартальные доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве;

а также достойная заработная плата и другие меры поддержки.

«Участие в таких ярмарках позволяет привлекать в регион молодых медицинских специалистов и сокращать кадровый дефицит», - заметили в комитете.