Делегация псковских медиков посетила ярмарку вакансий в Санкт-Петербурге

Делегация комитета по здравоохранению Псковской области, в которую вошли заместитель председателя комитета Надежда Рагозина и главные врачи ведущих медицинских учреждений региона, приняла участие в ярмарке вакансий для студентов последних курсов, а также ординаторов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов ГБОУ ВО ПСПбГМУ имени И. П. Павлова.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
На ярмарке присутствовали студенты 5 и 6 курсов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов и ординаторы 1 и 2 года обучения. Будущие врачи узнавали информацию у руководителей больниц региона о перспективах трудоустройства, обменивались контактами.
В комитете напомнили, что на сегодняшний день в Псковской области существует обширный перечень мер поддержки для медицинских кадров, которые решат переехать в регион:
«Участие в таких ярмарках позволяет привлекать в регион молодых медицинских специалистов и сокращать кадровый дефицит», - заметили в комитете.