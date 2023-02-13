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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали кисти рук.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник телеканала «360».

Как стало известно ранее, пальцы на руках спортсмена почернели и перестали двигаться. Костомаров дал согласие на их ампутацию, если не получится восстановить кровообращение и некроз будет угрожать его жизни.

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Роман Костомаров уже почти месяц находится в больнице под пристальным наблюдением врачей. Спортсмена госпитализировали с подозрением на пневмонию. У него начались проблемы с сердцем, две недели фигурист находился в коме. Из-за тяжелого состояния спортсмен был на ЭКМО. Позже стало известно, что у Костомарова развилась гангрена — ему ампутировали левую стопу, а на правой удалили пятку и несколько пальцев. Операция прошла 6 февраля.