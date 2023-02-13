Общество

Великолукская компания занижала зарплаты сотрудникам, в дело вмешалась прокуратура

Великолукская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в одной из компаний города, в ходе которой выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства установили, что работникам организации зарплата начислялась из расчёта ниже МРОТ. Они также привлекались к работе в нерабочие праздничные дни, причём оплата труда в двойном размере не производилась. Работа в ночное время в повышенном размере не оплачивалась.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, в отношении директора общества возбудили дело об административных правонарушениях.

Госинспекция труда Псковской области признала его виновным и подвергла административному наказанию.

Работникам общества произвели перерасчет заработной платы с начислением компенсации за задержку.