Общество

Детская игровая площадка появится на берегу реки Великой в Пскове до 30 июня

Детская игровая площадка появится на берегу реки Великой в Пскове в районе улицы Отрадной до 30 июня. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

«Детская площадка, воркаут, кабинки для переодевания и места для отдыха. Все это появится на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной. Жители сами выбрали эту территорию и активно голосовали в прошлом году за ее благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда". По нашим планам объект должен быть готов к 30 июня», - отметил он.

Еще две детские игровые площадки будут установлены во дворе домов между Октябрьским проспектом, улицами Металлистов и Гражданской и у дома № 15 по улице Госпитальной.