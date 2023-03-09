Общество

Рыбаков предупредили о высоком риске отрыва льдин на водоемах

Высокий риск отрыва льдин с рыбаками прогнозируется на этой неделе на водоёмах европейской части России, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На водоёмах европейской территории страны, водохранилищах Сибирского федерального округа, акваториях Охотского и Японского морей сохраняются риски отрыва льдин с рыбаками-любителями и провала людей и техники под лед», - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что гидрологическая обстановка в стране соответствует сезонным нормам. Снегодождевые паводки с поднятием уровней воды до 70 сантиметров прошли на реках Краснодарского края. Из-за прогнозируемых осадков и активного таяния снега в горах риски подтопления участков местности и объектов инфраструктуры в регионе сохраняются. В Амурской области существует вероятность подтопления жилых домов и участков автодорог грунтовыми водами.