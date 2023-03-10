Общество

Форсайт-сессия в рамках военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» стартовала в Печорах

Форсайт-сессия в рамках военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» стартовала в Печорах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева / Telegram

Открытие форума состоялось в Печорском районном центре культуры.

«На протяжении более 60-ти лет на границе России, Белоруссии и Латвии встречаются неравнодушные люди, кто помнит и сохраняет нашу общую историю. И в этом году 200 ребят из России и Белоруссии объединятся в команды и придумают новый формат проведения ежегодной встречи», - написала Ольга Тимофеева.

Участники сессии выдвинут свои идеи, и расскажут, каким они видят Курган Дружбы. Уже в воскресенье они презентуют свои проекты.