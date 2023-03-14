Общество

Экспедиция по исследованию болот состоялась в Полистовском заповеднике

Экспедиция по исследованию ключевых типов болотных участков прошла в северной части Полистовского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Это часть большой научной работы, результатом которой станет создание детальной карты охраняемой территории с информацией о ландшафтах, растительности, глубине залегания торфа. Кроме того, эти исследования позволят оценить глобальные запасы углерода в торфе на территории заповедника, а значит и то, как ненарушенные верховые болота юга Псковской области способствуют предотвращению изменений климата планеты, отметили специалисты.

Исследование эталонных участков Полистовской болотной системы запланировано на несколько лет. Это связано с большим объемом данных, которые нужно обработать, а также с тем, что разные исследования удобно проводить в разные сезоны. В начале марта научные сотрудники Полистовского заповедника проводили георадарное профилирование и заверочное бурение торфяной залежи. С помощью этих исследований можно узнать, какова глубина залегания торфа на разных участках болот, о типах грунта минерального дна, а также оценить обводненность торфа и частично состав торфяной залежи.

Для того, чтобы провести профилирование торфяной залежи, необходимо протащить антенну георадара по поверхности болота. При этом скорость протаскивания может быть достаточно высокой, до 30-35 км/ч. Поэтому для таких исследований оптимален зимний период, ведь по болоту можно быстро передвигаться на снегоходе и не тревожить сфагновый покров. Информация о торфяной залежи определяется по скорости волны, которую посылает антенна в сторону минерального дна болота. Для того, чтобы интерпретировать эти данные как можно точнее, периодически необходимо проводить бурение, что позволяет сопоставить скорость прохождения волны и реальную мощность торфа.

«В связи с достаточно глубоким снегом и отсутствием наста в ходе экспедиции использовались два снегохода – первый прокладывал маршрут, а второй, с прицепленными санями, в которых находился оператор георадара и блок управления делал, собственно, профиль. Оказалось, что болото полностью не замерзло. Многие мочажины были без снега и льда. Также многие болотные реки не покрыты льдом. Все это усложняло передвижение. Снег был рыхлый, если наступаешь на снег без снегохода, то нога проваливается до колена и часто на дне следа появлялась вода. Погода была хорошая, температура держалась около нуля, но как только температура опускалась ниже нуля бурение резко усложнялось – детали бура замерзали и не стыковались между собой», - поделился своими впечатлениям от экспедиции научный сотрудник Полистовского заповедника, кандидат геолого-минералогических наук Тимофей Орлов.

Несмотря на эти непростые условия, исследователям удалось достичь целей экспедиции. В течение четырех дней они составили около 100 километров профилей. Это чуть меньше половины всех работ по георадарному профилированию заповедника. С помощью бурения удалось определить, что максимальная толщина торфа в северной части заповедника более семи метров, а средняя около четырех метров.

Полевым работам, как водится, предшествует и следует большая камеральная (кабинетная) обработка данных. Перед выездом на болото с помощью космической съемки были определены болотные участки, где будет проходить исследование, составлены маршруты георадарного профилирования, запланированы эталонные участки геоботанических описаний. После проведения полевых исследований начинается этап интерпретации полученных данных.

На летний период запланированы геоботанические описания и получение ортофотоплана эталонных микроландшафтов с помощью беспилотного летательного аппарата.