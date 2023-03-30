Общество

Газопровод проложили к участку приюта «Зоозащита» в Пскове

Газопровод проложили к участку приюта «Зоозащита» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: «Зоозащита»

Напомним, Псковская общественная организация «Зоозащита» осенью 2022 года стала победителем второго регионального конкурса среди некоммерческих организаций по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов. Организация получила 860 тысяч рублей на проект «Современный приют для безнадзорных животных в Пскове». Деньги пойдут на монтаж инженерно-хозяйственного блока площадью 60 квадратных метров на территории будущего нового приюта для бездомных животных.

В настоящее время приют «Лесопилка» находится на арендованной территории и арендная плата составляет 40 тысяч рублей в месяц.

«На сегодня практически закончен второй этап работ, а именно кладка стен здания. Осталось залить армопояс для крепления стропильной системы и выложить перегородки внутри здания. Уже заказаны окна и двери. Кроме того, в марте к нашему участку был проложен газопровод! Это значит, что в новом доме для животных не будет опасных печек, не будет дров. Будет тепло не за огромные для приюта деньги и каша с мясом будет вариться не на привозном газе», - рассказали в «Зоозащите».

Организация выразила благодарность AO «Газпром газораспределение Псков» за оперативно и профессионально проделанную работу.

«Впереди у псковской "Зоозащиты" еще очень большая, огромная работа - строительство основного здания, однако начало уже положено, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком мы приблизимся к нашей цели - созданию комфортного и уютного дома для собак и кошек», - заключили в организации.