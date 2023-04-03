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Общество

Псковские студенты-медики на целевом обучении получат дополнительные выплаты за практику

03.04.2023 12:55|ПсковКомментариев: 0

Студентам-медикам на целевом обучении в Псковской области за практику оформят ежемесячные выплаты. Это следует из постановления, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

«Установить с 1 апреля 2023 года дополнительное ежемесячное материальное обеспечение студентам, проходящим обучение в соответствии с договором о целевом обучении, заключенным с комитетом по здравоохранению Псковской области и подведомственной ему медицинской организацией, по образовательным программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования - программам специалитета, при прохождении ими практической части обучения на базе медицинских организаций, подведомственных комитету по здравоохранению Псковской области, в размере 3000 рублей», - говорится в тексте документа.

Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения должна проводится медицинской организацией не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем прохождения практики, за весь период практики путем перечисления на расчетный счет студента, открытый им в кредитной организации.

Теги: #медицина
Источник: Псковская Лента Новостей
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