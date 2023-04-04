Общество

Дмитрий Шахов: Резко изменилось количество жалоб на действия органов власти

В 2022 году резко изменилось количество жалоб на действия органов власти. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Годовой доклад показал, что резко изменилось количество жалоб на действия органов власти и военное управление. Каждое третье обращение в 2022 году было связано с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, мобилизованными гражданами и членами их семей. Жалобы на политические права, в которых львиная доля – это жалобы на действия органов военного управления, дошла до 42%. На стабильном уровне, примерно треть, – это жалобы по вопросам социального обеспечения», – сказал Дмитрий Шахов.

Региональный омбудсмен отметил, что практически в два раза упали жалобы на личные права: из мест заключений и на право въезда.

«Были жалобы, связанные с просьбой предоставить политическое убежище. Отмечу, что каждый год жалоб на нарушение культурных прав в Псковской области нет и не существует. Надеюсь, что такая тенденция будет и дальше», – отметил псковский омбудсмен.

По словам Дмитрия Шахова, приходящих писем стало меньше на 4%, но их тематика стало гораздо серьезнее.