Дмитрий Шахов: Резко изменилось количество жалоб на действия органов власти

В 2022 году резко изменилось количество жалоб на действия органов власти. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Региональный омбудсмен отметил, что практически в два раза упали жалобы на личные права: из мест заключений и на право въезда.
«Были жалобы, связанные с просьбой предоставить политическое убежище. Отмечу, что каждый год жалоб на нарушение культурных прав в Псковской области нет и не существует. Надеюсь, что такая тенденция будет и дальше», – отметил псковский омбудсмен.
По словам Дмитрия Шахова, приходящих писем стало меньше на 4%, но их тематика стало гораздо серьезнее.