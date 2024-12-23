Общество

Инфраструктура МТС в Великолукском районе в 2025 году заработает на отечественном оборудовании

В начале следующего года МТС в Великолукском районе включит 4 базовые станции, произведенных компанией «ИРТЕЯ». В компании объявили о вводе в опытную эксплуатацию на собственной действующей сети в 37 регионах России 200 таких отечественных базовых станций стандарта LTE. В течение 2025 года МТС подключит еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МТС

Все 4 базовые станции запустятся в Великолукском районе. В этих местах проживает более тысячи человек.

«Внедрение базовых станций российского производства — это значительный шаг вперёд для отрасли связи. Эти технологии не только позволят обеспечить населенные пункты качественной связью, но и в целом значительно улучшат покрытие в регионе. Для нас важно обеспечивать надёжное и стабильное подключение для наших клиентов в Псковской области, поэтому мы всегда находимся в поиске инновационных решений и технологий», — комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.