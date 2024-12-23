Общество

Иностранцы будут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы

Иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах, со следующего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка, соответствующий приказ уже подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы», — сказал зампред правительства.

Он отметил, что эта работа ведется планомерно, так как ранее президент России Владимир Путин дал поручение к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тысяч иностранных граждан.

По данным Минобрнауки, сейчас в вузах страны обучаются 380 тысяч иностранных студентов, пишет РИА Новости.

Кроме того, тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране также с 1 апреля 2025 года.