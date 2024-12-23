ЖКХ

Суд обязал ООО «Мехуборка Псков» ликвидировать две свалки в Плюсском районе

Арбитражный суд Псковской области обязал ООО «Мехуборка Псков» провести работы по ликвидации двух несанкционированных свалок, расположенных в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Между администрацией городского поселения «Плюсса» и ООО «Мехуборка Псков» был заключен договор аренды земельного участка, расположенного в Плюсском районе. Указанный договор аренды в 2022 году по иску заместителя прокурора Псковской области признан недействительным. Общество в 2023 году передало администрации спорный земельный участок.

Стороны заключили соглашение об исполнении обязательств, возникших по договору аренды, согласно которому общество взяло на себя обязательство по проведению работ по благоустройству и ликвидации двух несанкционированных свалок сроком до 30 июня 2023 года.

Вместе с тем общество обязательство по восстановлению земельного участка не выполнило, что и стало основанием для подачи администрацией иска в суд.